FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autokonzern Daimler hat im vergangenen Jahr in der Bus-Sparte Absatz und Umsatz gesteigert und erwartet für 2018 weiters Wachstum. Die Sparte Daimler Buses setzte 2017 weltweit rund 28.700 Busse und Fahrgestelle ab, das waren 9,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Umsatz wuchs um 4 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, wie die Daimler AG mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 243 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 249 Millionen Euro.

"Auch für das aktuelle Geschäftsjahr sind wir optimistisch und erwarten einen Absatz und Gewinn deutlich über dem Vorjahresniveau", erklärte Hartmut Schick, Leiter Daimler Buses & Vorsitzender der Geschäftsführung EvoBus GmbH.

Allein in Brasilien konnte Daimler Buses 46 Prozent mehr Fahrgestelle verkaufen als im Jahr zuvor. In Asien stieg der Absatz um ein Drittel. Im laufenden Jahr startet Daimler den Verkauf von Mercedes-Benz Bussen in Taiwan. Im Kernmarkt Europa, also der Europäische Union plus Schweiz und Norwegen, lagen die Auslieferungen von Komplettbussen 2017 in etwa auf Vorjahresniveau.

Daimler Buses arbeitet zurzeit an dem vollelektrischen Stadtbus Mercedes-Benz Citaro. Erste Fahrzeuge sollen ab Ende 2018 ausgeliefert werden. Zudem investiert der Konzern bis 2020 rund 200 Millionen Euro in die Zukunftsthemen Vernetzung, automatisiertes Fahren, flexible Nutzung (Shared & Services) und elektrische Antriebe.

March 05, 2018 06:52 ET (11:52 GMT)

