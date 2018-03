Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.685,00 -0,19% +0,34% Euro-Stoxx-50 3.336,05 +0,34% -4,79% Stoxx-50 2.952,37 +0,39% -7,10% DAX 11.983,50 +0,59% -7,23% FTSE 7.080,58 +0,15% -8,04% CAC 5.149,84 +0,26% -3,06% Nikkei-225 21.042,09 -0,66% -7,57% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,8 +18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,39 61,25 +0,2% 0,14 +1,6% Brent/ICE 64,39 64,37 +0,0% 0,02 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.323,73 1.322,70 +0,1% +1,03 +1,6% Silber (Spot) 16,51 16,52 -0,1% -0,01 -2,5% Platin (Spot) 963,85 965,75 -0,2% -1,90 +3,7% Kupfer-Future 3,09 3,10 -0,3% -0,01 -6,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Sorgen vor einem möglichen Handelskrieg zwischen den USA und seinen wichtigsten Partnern dürften auch zu Wochenbeginn die Wall Street belasten. Zwar konnten sich die Aktienkurse am Freitag von ihren Tagestiefs erholen und schafften mehrheitlich auch den Sprung ins Plus, doch mittlerweile hat US-Präsident Donald Trump weitere Drohungen geäußert. Diesmal könnten mögliche Strafzölle die europäischen Automobilhersteller treffen. Eine weitere Verschärfung der Rhetorik aus den USA ist nicht auszuschließen. Damit könnte die Wall Street nahtlos an die jüngsten Wochenverluste anknüpfen. In der letzten Woche war es für den Dow-Jones-Index um 3 Prozent nach unten gegangen, der S&P-500 reduzierte sich um 2 Prozent und der Nasdaq-Composite verlor 1,1 Prozent. "Die Geschichte hat gezeigt, dass es in Zeiten des Protektionismus nicht gerade gut für die Investoren lief, und US-Präsident Trump dürfte sich eher zurücklehnen, als seine Drohungen wieder zurückzuziehen", so Strategin Rebecca O'Keeffe von Interactive Investor. "Jedes global tätige Unternehmen könnte sofort und erheblich darunter leiden, wenn seine wichtigsten Produkte plötzlich mit Strafzöllen belegt werden." Daher seien die Abwärtsrisiken deutlich erhöht, und es werde schwierig, Sektoren oder auch Unternehmen zu finden, die ein sicherer Hafen gegenüber solchen Risiken seien. Dazu kommt die Parlamentswahl in Italien vom Wochenende. Zwar sei ein unklarer Wahlausgang erwartet worden, doch sei die Stimmenverteilung deutlich marktunfreundlicher ausgefallen als es die Umfragen zuvor suggeriert hätten, so Ökonom Giovanni Zanni von der Credit Suisse. Ob vor diesem Hintergrund die anstehenden US-Konjunkturdaten Einfluss auf das Geschehen haben werden bleibt abzuwarten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 53,3 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 59,9 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Gewinne bis Montagmittag aus. Nach dem Abverkauf vom Freitag handelt es sich bislang aber nur um eine technische Gegenbewegung. Im Blick steht weiter ein möglicher Handelskonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt. Am Wochenende hat US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Auto-Importe ins Spiel gebracht, sollte die EU auf die von Washington auf den Weg gebrachten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte mit Gegenmaßnahmen reagieren. Neben dem protektionistischen Säbelrasseln von Trump steht das Wahlergebnis in Italien im Blick, das wie befürchtet keine klaren Ergebnisse gebracht zu haben scheint. "Die Börsen sind diese typisch italienischen Verhältnisse mit geringen Aussichten auf eine stabile Regierung eigentlich gewöhnt", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Während derzeit noch nicht abzusehen ist, ob, wann und welche US-Strafzölle auf Auto-Importe in die USA zu zahlen sind, macht allein das Gedankenspiel von US-Präsident Trump die Anleger nervös. Die Analysten von Evercore sehen die deutschen Prämiumhersteller BMW und Daimler als mögliche Verlierer von US-Strafzöllen, denn Limousinen und Sportwagen stünden dort hoch im Kurs. Den höchsten finanziellen Einfluss habe der US-Markt mit einem Anteil von 46 Prozent für Daimler, gefolgt von BMW mit einem Anteil von 35 Prozent, weit abgeschlagen sehen die Analysten VW mit nur 17 Prozent. Der Stoxx-Autoindex liegt 0,1 Prozent im Minus. BMW fallen um 1 Prozent, Daimler geben um 0,3 Prozent nach. Bei VW steht zudem die am Wochenende aufgekommene Spekulation über einen möglichen Börsengang der Nutzfahrzeugsparte im Blick. VW notieren unverändert. Schwächster Stoxx-Subindex ist der der Versicherer. Er büßt 1 Prozent ein, maßgeblich gedrückt vom Kursminus bei Axa von 8,8 Prozent. Der Versicherungskonzern stärkt sein Schaden- und Unfallgeschäft mit dem Kauf der XL Group für 15,3 Milliarden Dollar. Die XL-Aktionäre erhalten 57,60 Dollar pro Aktie. Das entspricht einer Prämie von 33 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Allianz gewinnen dagegen 2,4 Prozent. Händler sprechen hier von einer Erleichterungsrally, weil die XL Group an Axa fällt. Auch die Allianz sei an einem Kauf interessiert gewesen, heißt es am Markt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:44 Fr, 17.11 Uhr % YTD EUR/USD 1,2299 -0,39% 1,2293 1,2308 +2,4% EUR/JPY 129,90 -0,41% 129,49 129,78 -4,0% EUR/CHF 1,1533 -0,29% 1,1519 1,1543 -1,5% EUR/GBP 0,8902 -0,49% 0,8918 1,1187 +0,1% USD/JPY 105,64 +0,03% 105,35 105,45 -6,2% GBP/USD 1,3815 +0,07% 1,3782 1,3768 +2,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Furcht vor einem Handelskrieg mit den USA und das Ergebnis der italienischen Parlamentswahl haben am Montag die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien gedämpft. Die US-Börsen hatten sich zwar am Freitag erholt und mit teils deutlicheren Gewinnen geschlossen, doch zeigen sich die Futures auf die US-Indizes am Montagmorgen mit negativen Vorzeichen, was die asiatischen Aktienmärkte ebenfalls belastet. Besser als die übrigen Märkte der Region hielt sich die Börse in Schanghai, die kurz vor Handelsschluss noch ins Plus drehte und um 0,1 Prozent höher schloss. Gesucht waren dabei Halbleiter- und Technologiewerte. Die chinesische Regierung hat ihr Ziel für das diesjährige Wirtschaftswachstum von 6,5 Prozent bekräftigt und rechnet mit einem Abbau des Haushaltsdefizits auf 2,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Es sei das erste Mal seit 2012, dass China sein Defizitziel senke, merkt Hao Zhou, Volkswirt bei der Commerzbank, an. Für China stehe im kommenden Jahr der Abbau von Schulden an erster Stelle, so der Volkswirt. Der Markt könnte die Risiken einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung des Landes in diesem Jahr unterschätzt haben, fügt er hinzu. Die von US-Präsident Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium drückten in der ganzen Region die Aktien der Branchenunternehmen. Chalco verbilligten sich in Hongkong um 2 Prozent. In Tokio ging es mit Kobe Steel um 1,5 Prozent und mit Nippon Steel & Sumitomo Metal um 1,8 Prozent nach unten. Die Aktien der indischen Stahlhersteller JSW Steel, Tata Steel und Steel Authority of India büßten im Verlauf zwischen 3 und 5 Prozent ein. Unterdessen teilte China am Montag mit, dass es die Überkapazitäten im heimischen Stahlsektor in diesem Jahr um 30 Millionen Tonnen reduzieren wolle. Bei Kohle soll es eine Reduzierung um 150 Millionen Tonnen geben.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen weiten sich zum Start in die Woche leicht aus. Im Fokus stehen italienische Anleihen nach dem Wahlausgang und der nun anstehenden Regierungsbildung. "Das Ergebnis kommt einem politischen Erdrutsch in Italien gleich", heißt es von den Anleihestrategen der DZ Bank. Zwar habe keine Partei oder Allianz die absolute Mehrheit der Stimmen gewonnen, rechne man die Stimmen zusammen, die auf populistische Parteien fallen, zeichne sich aber eine Mehrheit für die radikaleren Kräfte ab. Aus Marktsicht sei das Ergebnis klar negativ zu bewerten. Viele Marktteilnehmer hätten auf eine Mehrheit der moderaten Parteien gehofft und sich in den vergangenen Tagen mit Long-Positionen in italienischen Anleihen (BTP) strategisch entsprechend positioniert, heißt es von der DZ Bank. Diese Positionierung dürfte sich nunmehr erst einmal ins Gegenteil verkehren. Der Spread BTP/Bunds weitet sich um 7 Basispunkte auf nun 137 Basispunkte aus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz Deutschland zahlt für "Friederike"-Schäden 182 Millionen Euro

Die Deutschland-Tochter der Allianz muss für die vom Sturmtief "Friederike" Mitte Januar verursachten Schäden tief in die Tasche greifen. Wie die Allianz Deutschland AG mitteilte, zahlt sie an die Kunden allein für dieses Ereignis 182 Millionen Euro aus. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hatte die Versicherungsschäden aus "Friederike" auf rund 1 Milliarden Euro taxiert.

RWE erschüttert von Säureanschlag auf Finanzvorstand der Ökostromtochter

