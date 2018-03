Den Mond im Blick, arbeitet die russische Raumfahrt an einem Netzwerk internationaler Kooperationen. Das soll Kosten reduzieren und politische Brücken schlagen.

Bei der Erforschung des Mondes setzt Russland künftig neben der Zusammenarbeit mit den USA und Europa auch zunehmend auf China. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos und Chinas CNSA hätten in einem Abkommen eine engere Kooperation bei Mond-Projekten vereinbart, teilte Roskosmos mit. Zudem hätten sich Russlands Raumfahrtchef Igor Komarow und ein chinesischer CNSA-Vertreter am Rande einer Konferenz in Tokio darauf verständigt, eine gemeinsame Datenbank für ihre Projekte zu gründen.

Nach Darstellung von Roskosmos haben Russland und China ihre Kooperation zuletzt mit mehreren Abkommen ausgeweitet. So hatten sie 2017 etwa ein Programm für die Jahre 2018 bis 2022 entworfen. Neben der Mondforschung werden darin auch der Einsatz von Satelliten und das Monitoring von Weltraumschrott genannt. Zudem regelt ein Abkommen von 2016 den Schutz der eigenen Technologien in der Zusammenarbeit zwischen Moskau und Peking.

