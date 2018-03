ROM (dpa-AFX) - Der Spitzenkandidat der Fünf-Sterne-Protestbewegung sieht seine Partei nach dem Triumph bei der Parlamentswahl in der Verantwortung, die Regierung zu übernehmen. "Wir sind die absoluten Gewinner", sagte Luigi Di Maio am Montag in Rom. Seine Partei repräsentiere das gesamte Land, den "ganzen Stiefel". "Wir spüren die Verantwortung, diesem Land eine Regierung zu geben."

Die Fünf Sterne waren bei der Wahl auf rund 32 Prozent gekommen und sind damit die stärkste Einzelkraft geworden. Allerdings kommen sie nicht auf eine Regierungsmehrheit. Der 31-Jährige zeigte sich offen für mögliche Koalitionen. "Wir sind offen für alle politischen Kräfte." Im Vordergrund stünden unter anderem die Themen Arbeit, Sicherheit, Migration und Steuern. "Heute beginnt die Dritte Republik und es wird eine Republik der italienischen Bürger sein."/reu/DP/zb

