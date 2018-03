BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Parlamentswahl braucht Italien nach Auffassung des stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden und früheren EU-Politikers Alexander Graf Lambsdorff vor allem Wirtschaftsreformen und eine Entbürokratisierung. "Neue Antworten auf aktuelle Herausforderungen sind gefragt. Das gilt gerade für Italien, unter dessen politischer und wirtschaftlicher Reformschwäche die eigenen Bevölkerung am meisten leidet", erklärte Lambsdorff am Montag in Berlin. Rom sollte den Blick nach Paris richten und die Wirtschafts-, Sozial- und Steuerpolitik von Emmanuel Macron genau studieren, sagte der FDP-Politiker./laj/DP/zb

