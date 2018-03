Kerpen (ots) -



In Zeiten der Digitalisierung ist Vertrauen in die IT unerlässlich. Eine zuverlässige IT-Security wird damit zur Voraussetzung für Innovation und Geschäftserfolg. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, bündelt Computacenter sein gesamtes Lösungsangebot für Security unter der neuen Marke "Digital Trust"(https://goo.gl/dg2n94). Ein neuer Content Hub (https://goo.gl/dg2n94) beleuchtet das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln, erläutert einzelne Lösungsbereiche näher und zeigt konkrete Anwendungsbeispiele.



Das Gesamtportfolio des IT-Dienstleisters unter dem Claim "Making Digital Work" wird damit abgerundet und vereint alle Komponenten digitaler Geschäftsstrategien und -modelle: den auf jeden einzelnen Mitarbeiter zugeschnittenen digitalen Arbeitsplatz (Digital Me, https://goo.gl/yCHncq), IT-Services aus Multi- und Hybrid-Clouds (Digital Power, https://goo.gl/gqpBt5) sowie über alle Bereiche hinweg nahtlos integrierte IT-Security-Lösungen (Digital Trust, https://goo.gl/dg2n94). So bietet Computacenter seinen Kunden die entscheidenden Mehrwerte, um sich wettbewerbsfähig für die Digitalisierung aufzustellen und aus neuen IT-Trends sicher den größten Nutzen ziehen zu können.



"Digital Trust. Mastering Business Security"



Kerncharakteristikum der digitalen Revolution ist, dass Unternehmen Geschäftsstrategien und -modelle verstärkt auf Informationstechnologien aufbauen. Ohne ganzheitliche, integrierte Security-Strategien riskieren sie jedoch erhebliche Umsatz- und Imageschäden durch Cyberattacken sowie Sanktionen für Compliance-Verstöße. "Nur Unternehmen, die sich vor Cyberattacken schützen und alle Compliance-Vorschriften erfüllen, sind erfolgreich und sicher im Zeitalter der Digitalisierung aufgestellt, in dem Vertrauen immer mehr zu einer erfolgskritischen und wettbewerbsrelevanten Währung wird", sagt Jan Müller, Solution Director Secure Information bei Computacenter. "Wir bei Computacenter sehen IT-Security daher nicht als Hürde, die den Fortschritt blockiert und Skepsis vor neuen Technologien säht - ganz im Gegenteil. Unsere Security-Lösungen schaffen Vertrauen: in die eigene IT, in die eigene Innovationsfähigkeit, in die eigenen Mitarbeiter und ihre Produktivität. Zudem betrachten wir Security nicht als isolierte Disziplin, sondern sorgen für sichere IT in allen Lösungen, die wir anbieten. Das bringen wir in dem neuen Markenclaim 'Digital Trust. Mastering Business Security' zum Ausdruck."



