Hannover - Mehrere Notenbanksitzungen stehen in dieser Woche auf der Agenda, so die Analysten der Nord LB.Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer werde sich vor allem auf den Donnerstag richten. Dann trete der EZB-Rat zu seiner zweiten Sitzung in diesem Jahr zusammen, um über die weitere geldpolitische Ausrichtung im Lichte der jüngsten Entwicklungen zu beraten. Die Phase erhöhter Marktvolatilität scheinen die Ratsmitglieder mehr oder weniger als Normalisierungsprozess zu werten und ihr mithin - bis jetzt zumindest - praktisch keinen Einfluss auf die Geldpolitik zuzubilligen, so die Analysten der Nord LB. Größere Sorgenfalten - dies habe auch das Protokoll der Sitzung im Januar bestätigt - bereite der EZB der inzwischen deutlich festere Euro. So sei bereits von gewichtigen EZB-Vertretern öffentlich der politische Einfluss zur Schwächung des US-Dollars gerügt worden. Insbesondere Ewald Nowotny habe sich hier wenig diplomatisch gezeigt.

