Hannover - Die Renditen der Benchmarkanleihen bewegten sich in den vergangenen Tagen tendenziell südwärts, so die Analysten der Nord LB.Die Verzinsung zehnjähriger Bunds notiere bei knapp über 0,60%, die Rendite amerikanischer Treasuries bei etwa 2,82%. Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen liege bei knapp über 220 Basispunkten. Der Renditespread in den USA zwischen kurz- und langlaufenden Papieren (10J minus 2J) sei nach dem rasanten Anstieg Anfang Februar bis auf 80 Basispunkte wieder bis 60 Basispunkte gefallen. Bei den europäischen Benchmarkanleihen sei der entsprechende Laufzeitenspread nach den ebenfalls deutlichen Anstieg zu Beginn des laufenden Monats deutlich zurückgegangen.

