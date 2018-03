Europäische Aktien gleichen anfängliche Verluste aus, die vor allem auf politische Probleme zurückzuführen sind DAX® (DE30 in der xStation 5) prallt an wichtiger Unterstützungszone ab Deutsche Autohersteller bleiben aufgrund von Tarifbedrohungen unter Druck

Zusammenfassung:An den asiatischen Aktienmärkten verschlechterte sich zu Beginn der Woche die Stimmung. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die mit einem Handelskrieg verbundenen Risiken. Erinnern wir uns daran, dass US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche die Einführung eines Zolltarifs von 25% auf Stahlimporte angekündigt hat. Dieses Vorgehen wurde von anderen Ländern weitgehend kritisiert, daher sollte hier mit einer Gegenreaktion zu rechnen sein. In Japan verlor der Nikkei (JAP225) 0,66% an Wert, der australische S&P/ASX 200 (AUS200) 0,57%. Die chinesischen Aktienmärkte waren die größten Verlierer, da der Hang Seng CE (CHNComp) sogar um 1,74% nachgab. In Europa eröffneten die wichtigsten Indizes nach den hervorragenden Ergebnissen der Anti-Establishment-Parteien bei den italienischen Wahlen etwas tiefer. Diese Verluste wurden jedoch später wieder ausgeglichen, wobei nur der italienische FTSE MIB (ITA40) unter dem Schlusskurs ...

