Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Auf dem Radar 1: AndritzTagesgewinner war am Freitag Andritz mit 5,13% auf 49,20. Nachbörslich hatte die Aktie wieder auf unter 48 korrigiert. Geht sich in der neuen Woche der 50er aus oder war der Schlusskursanstieg am Freitag ein Ausrutscher nach oben? aktuelle Indikation: 48.11/ 48.24 Veränderung zu letztem SK: -2.08% Auf dem Radar 2: Telekom AustriaTelekom Austria war die komplette KW9 im Minus, alle 5 Tage (6,61% Verlust von 7,72 auf 7,21). Wie geht es in KW10 weiter? aktuelle Indikation: 7.29/ 7.35 Veränderung zu letztem SK: 1.53% Auf dem Radar 3: voestalpinevoestalpine zuletzt 4 Tage im Minus (7,12% Verlust von 48,04 auf 44,62). aktuelle Indikation: 43.35/...

