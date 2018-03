Bei Biotechs sind meist Nachrichten zur Entwicklung der Pipeline und insbesondere zu bevorstehenden Zulassungen wichtiger als alles Zahlenwerk. Und in Situationen kurz vor solchen Ereignissen lohnt sich häufig ein Einstieg, da positive Meldungen die Kurse sehr schnell in die Höhe katapultieren können. War man dann nicht dabei, ist der Zug abgefahren. Hier haben wir drei Kandidaten, bei denen positive Nachrichten in diesem Jahr zu deutlich höheren Kursen führen könnten.

Die Koryphäe für zellbasierte Immuntherapien

Die im TecDAX gelistete Medigene (WKN:A1X3W0) setzt auf natürlich vorkommende T-Zell-Rezeptoren (engl. T Cell Receptors; TCRs), die umfassend charakterisiert sind und die eine firmeneigene wertvolle TCR-Plattform darstellen.



Solch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...