Sentix-Konjunkturindex Deutschland deutet auf Abkühlung

Der von Sentix erhobene Konjunkturindex für Deutschland deutet auf eine Abkühlung hin. Nach Mitteilung des Beratungsunternehmens sinkt der Index im März auf 29,1 (Februar: 36,2) Punkte, wobei der Index der Lagebeurteilung auf 65,8 (71,5) Punkte zurückging und der Index der Erwartungen auf minus 2,5 (plus 5,5) Punkte. Der Erwartungswert ist der niedrigste seit Februar 2016. "Die deutsche Konjunkturlokomotive beginnt deutlich zu stottern", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner das Ergebnis.

Deutsche Dienstleister melden abgeschwächtes Wachstum

Das Wachstum der gewerblichen Dienstleister in Deutschland hat sich im Februar zwar abgeschwächt, doch die Dynamik blieb kräftig. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 55,3 Punkte von 57,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Schon im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 55,3 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

VDMA: Starker Jahresauftakt in den Auftragsbüchern

Der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau hat einen starken Jahresauftakt hingelegt. Im Januar lagen die Bestellungen um 14 Prozent höher als im Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Sowohl die Inlands- als auch die Auslandsbestellungen wuchsen um 14 Prozent. "Der Nachholprozess bei den Investitionen im Inland setzt sich offenbar fort", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Eurozone-Wirtschaft wächst trotz Abschwächung robust

Die Wirtschaft der Eurozone hat im Februar weiter ein robustes Wachstum verzeichnet. Allerdings fiel die Dynamik schwächer aus als in den drei Vormonaten. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, sank auf 57,1 Zähler von 58,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 57,5 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Britische Dienstleister gewinnen etwas an Fahrt

Die britischen Dienstleister haben im Februar eine moderate Belebung erfahren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft stieg auf 54,5 Punkte von 53,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Volkswirte hatten lediglich einen Indexstand von 53,3 Punkte prognostiziert.

Der Traum vom globalen Großbritannien wird teuer

Vergangene Woche offenbarte Theresa May, welche Rolle sie sich künftig für Großbritannien in der Europäischen Union erhofft. Ihre klaren Worte könnten die Brexit-Verhandlungen aus der Sackgasse holen, in der sie derzeit stecken. Doch die britische Premierministerin hat noch eine andere fundamentale Frage zu beantworten: Welche Rolle soll Großbritannien künftig im Rest der Welt spielen?

Griechische Wirtschaft wächst viertes Quartal in Folge

Die griechische Wirtschaft ist im Schlussquartal 2017 das vierte Quartal in Folge gewachsen. Wie die Statistikbehörde berichtete, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal hatte das Plus 0,4 Prozent betragen. Im Jahresvergleich lag das BIP um 1,9 Prozent höher, nach 1,4 Prozent im dritten Quartal. Für das Gesamtjahr 2017 wurde ein Wachstum von 1,4 Prozent ausgewiesen.

IEA: USA überholen bis 2023 Russland als größten Ölproduzenten

Die USA werden nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) bis zum Jahr 2023 Russland als größten Ölproduzenten der Welt überholen. Die US-Rohölproduktion werde 2023 voraussichtlich einen Rekord von 12,1 Millionen Barrel pro Tag erreichen, ein Anstieg von etwa 2 Millionen Barrel gegenüber dem aktuellen Niveau. Russland fördert derzeit rund 11 Millionen Barrel pro Tag. Die IEA berät Regierungen und Unternehmen über Branchentrends.

FSB: Globaler Schattenbankensektor wächst 2016 um 7,6 Prozent

Der weltweite Schattenbankensektor ist nach Erkenntnissen des Financial Stability Board (FSB) im Jahr 2016 weiter gewachsen. Laut FSB-Schätzung wuchs die Kreditvergabe des Schattenbanksektors im engeren Sinne um 7,6 Prozent auf 45,2 Billionen US-Dollar. Dieser stand damit für 13 Prozent des gesamten Finanzsystems. Erstmals wertete der FSB auch Daten aus Luxemburg und China aus.

Bundesregierung warnt Washington von Kfz-Importsteuern

Die Bundesregierung hat die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump kritisiert, Autos aus der EU im Gegenzug zu EU-Maßnahmen mit Einfuhrzöllen zu belegen. Die Bundesregierung lehne solche Strafzölle ab, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Das gilt auch für die Ankündigung von US-Präsident Trump, Einfuhrsteuern auf Fahrzeuge von EU-Herstellern zu erheben." Berlin lehne solche Maßnahmen ab.

Steinmeier schlägt Merkel als Bundeskanzlerin vor

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Bundestag die CDU-Vorsitzende Angela Merkel wie angekündigt für die Wahl zur Bundeskanzlerin vorgeschlagen. "Der Bundespräsident hat mit Schreiben vom heutigen Tag dem Deutschen Bundestag vorgeschlagen, gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Grundgesetzes Frau Angela Merkel zur Bundeskanzlerin zu wählen", teile die Sprecherin des Bundespräsidenten in einer Pressemitteilung mit.

Merkel will "schnell mit dem Arbeiten beginnen"

CDU-Chefin Angela Merkel hat das Ergebnis des Mitgliederentscheids der SPD für eine erneute große Koalition begrüßt und einen raschen Übergang zum Regieren nach ihrer für den 14. März geplanten erneuten Wahl zur Bundeskanzlerin angekündigt. "Es wird wichtig sein, dass wir schnell dann als Regierung auch mit dem Arbeiten beginnen", sagte Merkel vor einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin. Als Bundeskanzlerin wolle sie ihre ganze Kraft dafür einbringen.

Union und SPD sollen schnell an die Arbeit gehen

Nach dem Ja der SPD-Basis zu einer erneuten großen Koalition haben führende Vertreter von Union und SPD eine schnelle Aufnahme der Regierungsgeschäfte gefordert und ihre Prioritäten benannt. "Jetzt heißt es: An die Arbeit!", sagte der designierte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). In der Bild-Zeitung rief er Union und SPD nach dem positiv ausgegangenen SPD-Mitgliederentscheid dazu auf, bei der weiteren Regierungsbildung keine Zeit mehr zu verlieren und rasch Handlungsfähigkeit zu demonstrieren.

Seehofer, Scheuer und Müller CSU-Minister im Bund

Die Bundesminister der CSU in der neuen großen Koalition werden Horst Seehofer, Andreas Scheuer und Gerd Müller. Diese Personalien verbreitete das CSU-Vorstandsmitglied Thomas Silberhorn aus der Vorstandssitzung der Partei in München über den Kurznachrichtendienst Twitter. Seehofer soll Bundesinnenminister werden und Scheuer Verkehrsminister, während Müller Entwicklungsminister bleibt, berichtete der Bayerische Rundfunk.

CSU-Kreise: Seehofer tritt am 13. März als bayerischer Ministerpräsident ab

CSU-Chef Horst Seehofer tritt am 13. März als bayerischer Ministerpräsident zurück und macht damit den Weg für die Wahl von Markus Söder zu seinem Nachfolger frei. Das gab Seehofer am Montag im CSU-Vorstand in München bekannt, wie mehrere Teilnehmer berichteten. Einen Termin für die Wahl seines Nachfolgers benannte Seehofer zunächst noch nicht. Seehofer tritt damit einen Tag vor der geplanten Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Ministerpräsident zurück.

Energiestaatssekretär Baake gibt Posten im Wirtschaftsministerium auf

Der im Wirtschaftsministerium für die Energiewende zuständige Staatssekretär Rainer Baake will seinen Posten räumen. Das bestätigte das Ministerium auf Nachfrage. Damit muss sich der künftige Hausherr Peter Altmaier (CDU) einen neuen Staatssekretär suchen. Zuerst hatte die Tageszeitung Taz darüber berichtet.

Berlin steht trotz Gaskrieg in Osteuropa weiter hinter Nord Stream 2

Deutschland steht trotz der eskalierenden Gasstreitigkeiten zwischen Russland und der Ukraine weiter hinter dem Bau der Gasröhre Nord Stream 2. "An der Position der Bundesregierung hat sich bei diesem Themenkomplex nichts geändert. Wir stehen weiter hinter dem Projekt", erklärte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Berlin.

Fünf-Sterne-Bewegung stärkste Partei bei Wahl in Italien

Populisten, Euroskeptiker und rechtsextreme Parteien sind die Gewinner der Parlamentswahl in Italien: Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung wurde nach Auszählung von knapp 90 Prozent der Wahllokale mit 32 Prozent stärkste Partei. Das rechte Parteienbündnis von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi kommt demnach auf rund 37 Prozent, wobei die fremdenfeindliche Lega mit rund 18 Prozent die Forza Italia (FI) von Berlusconi mit 14 Prozent klar überrundete.

Trump hält an Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte fest

US-Präsident Donald Trump hat seine umstrittene Ankündigung, hohe Strafzölle auf Stahl und Aluminium zu verhängen, noch einmal bekräftigt. "Wir sind bei fast allen Handelsverträgen auf der Verliererseite", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Unsere Freunde und Feinde haben die USA jahrelang übervorteilt. Unsere Stahl- und Aluminiumindustrie ist tot. Entschuldigung, es ist Zeit das zu ändern."

