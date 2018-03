Zürich (ots/PRNewswire) -



Weltpremiere in einem Schweizer Taschenmesser



Die Marke SWIZA ist bekannt für ihre Vorreiterrolle in Sachen innovativem Design und neuartigen Produkten. Sie präsentiert nun das neue SWIZA TICK TOOL, das erste Schweizer Taschenmesser mit einem Werkzeug, das eigens zum Entfernen von Zecken entwickelt wurde.



Das Vorkommen von Zecken wächst stetig und breitet sich immer weiter nördlich aus. Für SWIZA hat Sicherheit immer oberste Priorität. Die Marke hat das SWIZA TICK TOOL entwickelt, um alle Arten von Zecken sicher und effektiv zu entfernen.



Zecken sind kleine, spinnenähnliche Tiere, die Krankheitserreger in sich tragen können, und gesundheitliche Probleme verursachen. Menschen, die gerne draussen unterwegs sind, gehen - ganz besonders in hohem Gras oder Waldgebieten und vor allem in den Frühlings- und Sommermonaten - ein erhöhtes Risiko ein, von einer Zecke gebissen zu werden. Je früher die Zecke entfernt wird, desto geringer ist die Gefahr, mit Borreliose infiziert zu werden. Mit genau dem richtigen Werkzeug für diesen Job tritt die Marke SWIZA einmal mehr den Beweis an, dass sie die Standards des Schweizer Messer Designs hinter- fragt und innovativ bereichert.



Das SWIZA TT03 TICK TOOL ist mit 11 Funktionen versehen:



- 75 mm Klinge mit Sicherheits-Arretierung - Zeckenwerkzeug mit Lupe - Stech- und Bohrahle mit Nadelöhr - Flaschenöffner mit Schraubenzieher No. 3 und Drahtbieger - Korkenzieher - Pinzette - Unverbindliche Preisempfehlung: CHF 39.00 (rot und schwarz) CHF 45.00 (Orange und Khaki-Camouflage)



Das SWIZA TT03 TICK TOOL wird nach den hohen Schweizer Standards in Delémont gefertigt. Das Werkzeug wird ab Ende März 2018 in allen SWIZA Verkaufspunkten und unserem Online Shop (http://www.swiza.com) erhältlich sein.



ÜBER SWIZA



REVOLUTIONÄR. NICHT KONVENTIONELL.



Sie setzt Trends und stellt sich an die Spitze neuer Generationen. Die neue SWIZA wurde von leidenschaftlichen Visionären gegründet, die urbanen Stil neu definieren. Aufbauend auf der langjährigen, reichhaltigen Uhrmacher- und Messerschmiedetradition von Delémont hat SWIZA eine neue Taschenmesser- und Uhrenmarke aus der Taufe gehoben, die den Bedürfnissen der nächsten Generation entspricht. SWIZA ist eine Lifestyle-Marke für alle, die aktiv sind. Sie entwickelt vielseitige, langlebige und sorgfältig designte Produkte.



SWIZA ist eine globale, authentische Schweizer Marke mit Kultcharakter, die hervorragende Qualität zu erschwinglichen Preisen bietet. Sie ist jung. Sie ist dynamisch. Denn sie weiss genau, was sie tut.



http://www.swiza-watch.com, http://www.swiza.com



