Wien - Union Investment hat für den offenen Immobilienfonds UniImmo Global (ISIN DE0009805556/ WKN 980555) ein Gebäude mit rund 1.600 Quadratmetern Mietfläche im aufstrebenden Meatpacking District in New York erworben, so die Experten von "FONDS professionell".Die Einzelhandelsimmobilie mit der Adresse 412 West 14th Street sei langfristig an den Automobilhersteller Toyota vermietet, der das Gebäude als Flagship-Store für sein neues Konzept "Intersect by Lexus" nutzen werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...