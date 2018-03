Strasbourg (ots) - UNA MUJER FANTÁSTICA ("Eine phantastische Frau") von Sebastián Lelio (ZDF/ARTE, Fabula Film, Setembro Cine, Komplizen Film, Participant Media) wurde am gestrigen Sonntag in Los Angeles mit dem heiß begehrten OSCAR der Kategorie Bester fremdsprachiger Film geehrt. In der Kategorie Foreign Language Film wurden ursprünglich 92 Filme eingereicht.



UNA MUJER FANTÁSTICA wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: 2017 Internationale Filmfestspiele Berlin - Silberner Bär für Bestes Drehbuch, Teddy Award für Bester Spielfilm und Lobende Erwähnung der Ökumenischen Jury, 2017 San Sebastián International Film Festival - Premio Sebastiane für Bester lateinamerikanischer Film.



Nach seinem vielfach preisgekrönten Publikumserfolg GLORIA legt der junge chilenische Regisseur Sebastián Lelio mit UNA MUJER FANTÁSTICA erneut ein Projekt mit Kultfilm-Potential vor.



Für die 90. Verleihung der begehrten Oscars am 4. März in Hollywood waren insgesamt sechs ARTE-Koproduktionen im Rennen: In der Kategorie Bester fremdsprachiger Film wurden neben OSCAR-Gewinner UNA MUJER FANTÁSTICA auch THE SQUARE von Ruben Östlund (ZDF/ARTE FRANCE CINEMA, Plattform Produktion, Société Parisienne de Production, Essential Coproduction Office) und LOVELESS von Andrei Zvyagintsev (WDR/ARTE FRANCE CINEMA, Why Not Productions, Les Films du Fleuve, Non-Stop Productions, Senator Film Produktion) nominiert. Als Bester animierter Kurzfilm war NEGATIVE SPACE von Max Porter, Ru Kuwahata (ARTE FRANCE, Ikki Films) nominiert. In der Kategorie Bester Dokumentarfilm waren die beiden ARTE-Koproduktionen LAST MEN IN ALEPPO von Feras Fayyad, Kareem Abeed und Soeren Jespersen (SWR/ARTE, Larm Film, Aleppo Media Centre, Kloos & Co. Medien) sowie VISAGES, VILLAGES von Agnès Varda und JR (ARTE FRANCE, Ciné-Tamaris, Jrsa, Rouge International) im Rennen.



