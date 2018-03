FRANKFURT (dpa-AFX) - Das unklare Ergebnis der Wahl in Italien könnte laut Felix Herrmann, Kapitalmarktstratege bei dem weltweit größten Vermögensverwalter Blackrock, die Neuausrichtung der EU und der Eurozone gefährden. "Die EU braucht nach dem Brexit eine handlungsfähige italienische Regierung, um Reformen voranzutreiben", sagte Herrmann am Montag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Zudem dürfte es in Deutschland eine eher instabile Regierung geben. "Die vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron angeregte Beseitigung der Schwachstellen der EU-Infrastruktur dürfte so schwierig werden."

Die Finanzmärkte haben am Montag recht gelassen auf den Erfolg von populistischen Parteien in Italien reagiert. "Ein Austritt aus der Eurozone war im Wahlkampf kein Thema", erklärte Herrmann die verhaltene Reaktion an den Finanzmärkten. So hatte auch die Einzelpartei mit den meisten Wählerstimmen, die 5-Sterne-Bewegung, nicht mehr für einen Austritt aus Währungsunion geworben. "Auch die sich abzeichnende Hängepartie bei der Regierungsbildung ist man in Italien gewohnt und sollte kurzfristig die Finanzmärkte nicht belasten", sagte Herrmann.

Auch aus ökonomischer Sicht gebe es kurzfristig keinen Grund zur Sorge. "Die italienische Konjunktur hat sich zuletzt gut entwickelt", sagte Herrmann. Die Wirtschaft dürfte in diesem und im nächsten Jahr um rund 1,5 Prozent wachsen. Auch im Bankensektor gebe es Fortschritte. Die Zahl der notleidenden Kredite sei zuletzt zurückgegangen.

"Trotz der aktuell besseren Konjunktur bleibt Italien aber das größte Sorgenkind der Eurozone", sagte Herrmann. Vorschläge zu Reformen gebe es in den Programmen der Parteien nicht - stattdessen eine Vielzahl von Versprechungen. Sollte die Wirtschaft in einigen Jahren in die Rezession abgleiten, dann würden sich die strukturellen Schwächen der italienischen Wirtschaft wieder deutlich zeigen. Zunächst dürften sich die Parteien jedoch mit sich selbst beschäftigen. "Es gibt aus unserer Sicht aber kaum eine realistische Chance für eine nachhaltige Regierungsbildung", sagte Herrmann. "Daher gehen wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen aus."/jsl/bgf/jha/

AXC0187 2018-03-05/14:16