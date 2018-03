IRW-PRESS: Hilltop Cybersecurity Inc.: Hilltop Cybersecurity kündigt biometrisch gesichertes Wallet für Kryptowährungen an

5. März 2018 - Kelowna - Hilltop Cybersecurity Inc, (Hilltop oder das Unternehmen) (CSE: CYBX)(OTC: BGGWF), gibt bekannt, dass es ein Wallet für Kryptowährungen entwickelt hat, welches durch eine biometrische Sicherheitstechnik geschützt ist. Das Prototyp-Gerät verwendet Hilltops patentierte biometrische Kryptowährungs-Sicherheitstechnologie zum Schutz und zur Speicherung von Kryptocoins und Private Keys in Cold Storage.

Das neue Gerät wurde konzipiert, um die Angriffswelle auf Kryptowährungsnutzer und -börsen zu bekämpfen, die zum Diebstahl von Hunderten von Millionen geführt hat. Die biometrische Technologie dient als Private Key zu asymmetrischen Keys, was bedeutet, dass ohne biometrische Nutzerdaten (wie zum Beispiel Fingerabdruck) nicht auf das Gerät zugegriffen werden kann.

Corby Marshall, CEO von Hilltop Cybersecurity, sagte: So wie die Kryptowährungen weiter wachsen, nimmt auch die Intensität der kriminellen Machenschaften in diesem Bereich zu, wie vor Kurzem der Hackerangriff auf den NEM (XEM) im Wert von 534 Mio. $ gezeigt hat. Dieser Industriezweig muss sich um die Sicherheit kümmern, wenn er florieren möchte. Hilltops biometrisch gesichertes Wallet ist das Ergebnis unserer bahnbrechenden Forschung und Entwicklung im Bereich der Kryptowährungssicherheit sowie unserer Verpflichtung, unseren Kunden Cybersicherheit statt Punktlösungen zu bieten.

