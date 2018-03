Liebe Leser,

die Deutsche Post Aktie hat sich seit Anfang 2016 sehr positiv entwickelt und damit den primären Aufwärtstrend weiter fortgesetzt. Der sekundäre Aufwärtstrend wurde in den vergangenen Wochen allerdings leicht unterschritten, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. Sollte die Korrektur sich weiter fortsetzen, wäre der Preisbereich bei 32,50 als nächstes technisches Ziel denkbar. In dieser Woche wird die Deutsche Post die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentieren. ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...