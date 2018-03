Dieses kann verschmutzt werden und meist bleiben teure Rohstoffreste zurück. Das mobile Handhabungsgerät Viskoflux mobile S ermöglicht es, Fässer sicher und nahezu restlos zu entleeren.

In der Lebensmittelbranche, aber auch in Pharma- und Kosmetikbetrieben wird häufig in Kampagnen gearbeitet. Viskose Einsatzstoffe kommen beispielsweise in Fässern mit oder ohne Inliner an und müssen daraus entnommen werden. Ein Beispiel ist der Einsatz von Tomatenmark: Dieses wird in Fässern mit 200 l Volumen angeliefert und zum Teil über einem Gitterrost in die Anlage entleert. Das schwere Gebinde wird dazu umgekippt und der darin enthaltene Liner aufgeschnitten. Der einfache Vorgang verdeutlicht gleich mehrere qualitätsrelevante Problempunkte: Beim Umkippen des Fasses kann Lack von der Fassoberfläche abplatzen und im Produkt landen. Das Aufschneiden ...

