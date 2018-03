Der Name des Unternehmens Allergan wird in aller erster Linie mit dem Kassenschlager Botox in Verbindung gebracht. Doch der Blockbuster ist in Gefahr: Mylan und AKTIONÄR-Tipp schmieden eine Allianz und verfolgen die Entwicklung eines Botox-Biosimilars. Auf lange Sicht drohen Allergan damit kräftige Umsatzeinbußen, wenn die Entwicklung erfolgreich verläuft.

