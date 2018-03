Rausdorf (ots) - Passend zum Auftakt des deutsch-brasilianischen Länderspiels erwartet ein ganz besonderes Highlight den Berliner Eventplan: Unter dem Motto "Vanessa da Mata & Daniel Jobim for Amazonia" spielen die Bossa-Nova-Legenden zugunsten Rüdiger Nehbergs Menschenrechtsorganisation TARGET e. V. im Funkhaus Berlin.



Schon jetzt werden die Konzerte am 25./26. März als DIE Brasilienevents des Jahres gehandelt. Vanessa da Mata ("Boa sorte / Good Luck") startete ihre musikalische Karriere mit 14 Jahren. 2007 wurde sie mit dem Latin Grammy ausgezeichnet. Mit ihren Kompositionen aus Samba, Bossa Nova, Pop, Soul, Blues und sogar Gospel berauscht sie die Sinne und bringt die Konzerthäuser zum Beben.



Daniel Jobim führt als Enkel das Erbe seines Großvaters Antonio (Tom) Jobim ("The Girl from Ipanema") fort. Die Songs des in Brasilien beinahe als Nationalheiligen verehrten Tom Jobim gelten als Teil des musikalischen Weltkulturerbes. 2016 eröffnete Daniel Jobim mit dem Lied die Olympischen Spiele in Brasilien.



Mit dem Konzert der brasilianischen Superlative machen die Künstler auf den aktuell bedrohten Amazonas-Regenwald in Brasilien aufmerksam. Ein Teil der Ticketerlöse und direkte Spenden kommen den Projekten von TARGET e.V. zu Gute. Die Organisation widmet sich dem nachhaltigen Schutz des Regenwaldes in Brasilien.



Rüdiger Nehberg: "Vanessa und Daniel geben dem Amazonasregenwald ihre Stimmen. Es ist für mich unfassbar, wie sie mit ihrer Musik die Menschen erreichen und nach Brasilien entführen. Es war nie wichtiger als jetzt, die Stimmen zu erheben und sich mit aller Kraft einzusetzen für den Erhalt der letzten Urwälder der Erde - für eine lebenswerte Welt auch kommender Generationen."



TARGET e.V. wurde von Deutschlands berühmtestem Überlebensexperten Rüdiger Nehberg und seiner Frau Annette gegründet und setzt sich seit über 17 Jahren bei dem indigenen Volk der Waiapi ein. Die Organisation unterstützt diese beim nachhaltigen Schutz Ihres angestammten Lebensraumes.



Annette und Rüdiger Nehberg werden bei den Konzerten anwesend sein.



TERMINE



Konzerte: 25./26.03.2018 Funkhaus Berlin Nalepastraße 18-50 12459 Berlin Einlass: 18.30 Uhr Beginn: 20:00 Uhr



Tickets: 42,40 Euro TICKETLINK 25.3.18 http://ots.de/YhYav9 TICKETLINK 26.3.18 http://ots.de/2s7O8i



