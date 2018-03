München (ots) - So macht Urlaubbuchen noch mehr Spaß! Jetzt ist auch die größte unabhängige Ferienfluggesellschaft SunExpress Partner des beliebtesten deutschen Bonusprogramms PAYBACK geworden. Ab sofort sammeln Kunden bei der Buchung von SunExpress-Flügen Punkte und können diese mit PAYBACK Coupons zusätzlich vervielfachen. Reisende haben die Wahl aus 1.200 Nonstop-Verbindungen pro Woche zwischen Europa und der Türkei und zu attraktiven Urlaubszielen am Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln, am Roten Meer und Nordafrika.



"Erste Ferienfluggesellschaft bei PAYBACK, wenn das kein Vorteil für unsere Kunden ist! Wir machen einfach immer einen Schritt mehr, damit sich unsere Kunden rundum wohlfühlen, von Buchung bis Urlaub und zurück", so Peter Glade, Commercial Director von SunExpress. "Durch die vielen Partner und Angebote sparen Kunden gleich mehrfach." "Wir vereinen inzwischen mehr als 650 Partnerunternehmen unter einem Dach - mittlerweile mehr als zehn davon sind aus der Touristik. Mit SunExpress haben wir einen tollen weiteren Travelpartner hinzu gewonnen", so Torsten Maier, bei PAYBACK für die Reisepartner verantwortlich.



PAYBACK hat eine Reichweite wie kaum ein anderes Unternehmen in Deutschland. Über 30 Millionen Konsumenten nutzen das Programm und seine Angebote aktiv. Im Jahr 2017 sammelten sie eine Punktesumme im Wert von 381 Mio. Euro. Die PAYBACK App, die das mobile Punktesammeln, Coupon aktivieren und mobiles Bezahlen verbindet, wurde bereits 14 Millionen Mal herunter geladen und gehört zu den Top 3 Shopping Apps in Deutschland.



