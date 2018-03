FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Dialog Semiconductor haben am Montag die Kursverluste vom Freitag nahezu aufgeholt. Der Kurs zog um 5,7 Prozent an. Ein Händler sprach von spekulativen Käufen, nachdem der Chef des Chip-Herstellers am Wochenende Maßnahmen gegen eine potenzielle Übernahme abgelehnt hat.

"In der Halbleiterbranche geht die Konsolidierung momentan sehr schnell voran", sagte der Händler. Nach dem Kurseinbruch der Dialog-Aktie Ende November und Anfang Dezember könnte die Aktie für einen potenziellen Käufer sehr attraktiv geworden sein.

Der deutsch-britische Chipentwickler will sich nicht gegen eine mögliche Übernahme schützen. "Ein Schutz, einschließlich Ankeraktionäre oder Giftpillen zur Abschreckung von Bietern entspricht nicht den Interessen einer börsennotierten Firma", hatte Vorstandschef Jalal Bagherli "Euro am Sonntag" gesagt./bek/ag

