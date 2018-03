HashChain Technology's Rechnungslegungssoftware für Kryptowährungen jetzt weltweit verfügbar

VANCOUVER, 5. März 2018. - HashChain Technology Inc. ("HashChain" oder das "Unternehmen") (TSXV: KASH) (OTCQB: HSSHF), die die Assets von NODE40, LLC am 30. Januar 2018 erwarben, gaben heute bekannt, dass ihre Blockchain-Rechnungslösungssoftware, NODE40 Balance, ihren Service erweitert, um die Anforderungen der Investoren in Kryptowährungen weltweit zu erfüllen, da viele Länder ihre Steuergesetze hinsichtlich Kryptowährungs-Transaktionen verschärfen. NODE40 Balance steht den Nutzern von Kryptowährungen weltweit zur Verfügung.

Node40 Balance ist ein Software-as-a-Service (SAAS), der den Nutzern von Kryptowährungen dabei hilft, die steuerlichen Anforderungen in ihren entsprechenden Ländern zu erfüllen, indem sie die Blockchain auswertet, Veräußerungsgewinne und Verluste für Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin und DASH retroaktiv zu berichten. Ein Nutzer ladet seine Transaktionen an der Coinbase-Börse, ein Wallet oder eine Kryptowährungs-Blockchain hoch und Balance berechnet exakt den Wert jeder Transaktion, verfolgt die Kostenbasis und die Zeitspanne. Nachdem die Gewinne und Verluste lokalisiert wurden, gibt Balance die Information automatisch in ein Arbeitsblatt ein, welches dann einem Rechnungsprüfer übergeben werden kann, um die Steuer in herkömmlicher Art und Weise einzureichen.

"Weltweit beginnen die Nutzer von Kryptowährungen den Druck zur Angabe ihrer Steuern zu spüren, aber viele dieser kommen früheren Gewinnen und Verlusten nicht nach und sind unsicher, wie man sie ordnungsgemäß einreicht," sagt Patrick Gray, CEO von HashChain. "NODE40 Balance ist eine der einzigen Lösungen, die sich einfach und präzise mit der Transaktionsgeschichte eines Kryptowährungs-Nutzers befasst und diese Information herausholt."

Am 23. Februar 2018 informierte Coinbase ihre Kunden förmlich, dass sie dem Internal Revenue Service ("IRS", Bundessteuerbehörde der USA) zu Steuerzwecken die Nutzerdaten von 14.000 Nutzern melden müssen. Coinbase ist die größte Kryptowährungs-Börsenplattform der Welt mit über 13 Millionen Nutzern und Finanzierung von der New York Stock Exchange, Bank of Tokyo, Draper-Fisher-Jurvetson, institutionellen Venture-Partnern und Andreesen Horowitz (Quelle: CoinDesk and Coinbase). Ein Bundesgericht in Kalifornien verfügte, dass Coinbase Erkennungsunterlagen für alle Nutzer übergibt, die in ihren Konten einen Kauf, Verkauf, Versand oder Erhalt von über $20.000 in einem Jahr zwischen 2013 und 2015 verbuchten (Quelle: Fortune). Die USA ist nur eines von vielen Ländern, die striktere Richtlinien hinsichtlich der Versteuerung von Kryptowährungen einführen.

Die Schritte zur Nutzung der Software sind Folgende:

1. Kryptowährungs-Nutzer wählen den Registertyp, den sie erstellen möchten einschließlich einer Börse, Wallet oder spezifischer Kryptowährungs-Blockchain.

2. Sie laden ihre Börsen in die Software hoch und autorisieren einen Lesezugriff auf ihre Transaktionsgeschichte.

3. Balance bietet sowohl eine überblicksartige als auch eine detaillierte Zusammenfassung der Transaktionsgeschichte einschließlich Datum, Zeit, Transaktionsart, kurzfristige oder langfristige Gewinne und des Preisunterschieds zwischen den Transaktionen.

4. Nachdem der Nutzer die Transaktionen identifiziert hat, die ausgenommen sein könnten wie z. B. eingehende Transaktionen, überträgt Balance diese Information auf ein Arbeitsblatt, das weitgehend einem herkömmlichen Steuerformular ähnlich ist.

"Das Wachstum des Kryptowährungs-Marktes hat die Art wie wir für immer über Geld denken grundsätzlich verändert und hat ebenfalls das aktuelle behördliche Aufsichtsmilieu gestört, in dem wir agieren," sagte Perry Woodin, Chief Strategy Officer von HashChain Technology und Mitgründer von NODE40. "In Abwesenheit präziser Vorschriften ist es für Kryptowährungs-Nutzer wichtig, so deutlich und sorgfältig wie möglich bei der Angabe der Gewinne und Verluste während dieses Übergangs sein. NODE40 Balance ist eine Lösung, die ständig weiterentwickelt wird und ihre Berichterstattung aktualisiert, da jedes Land hinsichtlich der Kryptowährungen neue Regeln und Bestimmungen einsetzt."

Für weitere Informationen oder zur Einrichtung eines Account bei Node40 Balance besuchen Sie bitte: https://www.node40.com/balance

Über HashChain Technology Inc.

HashChain ist ein Blockchain-Unternehmen und das erste börsennotierte (TSXV: KASH) kanadische Kryptowährungs-Mining-Unternehmen, das einen endgültigen Prospekt einreicht, der das stark skalierbare und flexible Mining-Verfahren für alle großen Kryptowährungen unterstützt. HashChain nutzt die kostengünstige nordamerikanische Stromversorgung, das kühle Klima und das Hochgeschwindigkeits-Internet: die Dreierkombination, die für einen Mining-Erfolg äußerst wichtig ist, um eine Wettbewerbsposition für die Maximierung der Anzahl von Mining-Erfolgen zu schaffen. HashChain betreibt zurzeit 100 Dash-Mining-Geräte, hat 770 Bitcoin-Geräte erhalten und hat weitere 3.000 Geräte erworben. Wenn alle Geräte in Betrieb sind, wird HashChain ungefähr 5,8 Megawatt an Strom verbrauchen. HashChain hat ebenfalls einen Dash Masternode für ungefähr 280.000 USD erworben, der eine zusätzliche Investition von 1.000 Dash-Coins benötigt. Zur Diversifizierung ihrer Geschäftsstrategie über das Krypto-Mining hinaus hat das Unternehmen ebenfalls NODE40 erworben, ein Blockchain-Technologieunternehmen, das NODE40 Balance ein neues SaaS-Produkt entwickelte, das die Steuererklärung hinsichtlich Kryptowährungen vereinfacht und präziser macht. Die Lösung erlaubt, Kryptowährungs-Nutzern und Händlern ihre Kapitalgewinne und Verluste präzise anzugeben. NODE40 ist ebenfalls der führende Masternode Server, der Provider für das Dash-Netzwerk hostet und nach einem zusätzlichen alternierenden Coin Masternode Hosting sucht.

HashChain Mining ist eine sich vollständig im Besitz der HashChain Technology Inc. befindliche Tochtergesellschaft mit Sitz in Albany, New York und Büros in Vancouver, Britisch Columbia und Genf, Schweiz.

Im Auftrag des Boards Patrick Gray CEO & Director

Für weitere Informationen:

HashChain Technology Inc. Larry Heinzlmeir

Vice President, Marketing & Communications

Larry@HashChain.ca Tel.: 604-537-8676

