Winterthur - Die AXA wird sich massgeblich an der SOBRADO Software AG, der führenden Transaktionsplattform zwischen Brokern und Versicherern in der Schweiz, beteiligen. Der grösste Schweizer Versicherer wird damit gleichberechtigt neben Swiss Life zum zweiten strategischen Aktionär aus der Branche.

Die AXA erwirbt im Rahmen einer Kapitalerhöhung eine Beteiligung in der gleichen Höhe wie Swiss Life an der SOBRADO Software AG. Die beiden Unternehmen halten so künftig gemeinsam die Mehrheit der Aktien an der digitalen Plattform zwischen Brokern und Versicherern. Damit hat SOBRADO neu zwei starke Ankeraktionäre aus der Branche, welche die Weiterentwicklung und Marktdurchdringung der Plattform gemeinsam vorantreiben wollen. Die bereits angekündigte ...

