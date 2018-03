Oh mensch. In Sachen Analysten erleben wir immer spannende Sachen, haben bei Feingold Research häufig schon die Irrungen und Wirrungen beschrieben. Nun setzt das Analysehaus RBC Capital einen drauf. Am Freitag haben wir berichtet, dass man 2 Euro für zielseitig hält. (Kleiner Nebenhinweis - der Nikkei-Turbo vom Freitag liegt 50 Prozent im Plus). Zurück zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...