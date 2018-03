Bonn (ots) - Achtung: Die Anfangszeit hat sich geändert!



Kaum eine Woche vergeht, in der nicht mindestens ein Unternehmer in Deutschland beklagt, seinem Unternehmen fehle Fachpersonal. Vor allem in den Bereichen der Digitalisierung und der Pflege hinterlässt der Mangel an ausgebildetem Personal bereits seine Spuren. Doch kann man wirklich von einem flächendeckenden Mangel an Fachkräften in Deutschland sprechen?



Im phoenix-Themenschwerpunkt "Fachkräftemangel" sucht Moderator Klaus Weber Antworten auf diese Frage. Zu Wort kommen Vertreter der Industrie- und Handelskammer, des Institutes der Deutschen Wirtschaft, des Fraunhofer Institutes sowie Bauunternehmer Jan Glos aus Bonn, der exemplarisch die Schwierigkeiten aus der Baubranche schildert. Vorgestellt werden auch Unternehmer, die dem Fachkräftemangel mit außergewöhnlichen Ideen begegnen.



Die Reportage "Handwerk in der Krise" schildert die Nachwuchssorgen in den Berufen des Handwerks.



