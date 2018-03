Die Preise für Wohneigentum in Zürich sinken. Anders in der deutschen Bankenmetropole Frankfurt - auch bedingt durch den Brexit.

Nachdem die Preise für Wohneigentum im Kanton Zürich in den vergangenen zehn Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen sind, dürfte sich der Markt 2018 entspannen. Damit schlägt der wichtigste Schweizer Banken-Standort wohl eine andere Richtung ein als sein deutsches Pendant Frankfurt, wo Experten nicht zuletzt wegen des Zuzugs von Brexit-Bankern steigende Preise befürchten.

"Wir erwarten, dass sich die Preise im Kanton Zürich im Jahr 2018 seitwärts bis leicht rückläufig entwickeln werden. Das würde eine Trendumkehr darstellen, nachdem die Preise in den vergangenen Jahren stetig gestiegen waren", sagt Peter Meier, Leiter Analytics Immobilien bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB), in einem Interview mit Bloomberg. "Die Ursachen hierfür sind die niedrigere Zuwanderung, die stabile Bautätigkeit und die leicht steigenden Zinsen. Außerdem kletterten die Löhne und Vermögen in den vergangenen Jahren deutlich weniger als die Wohneigentumspreise."

Ähnlich sieht das auch die CSL Immobilien AG aus Zürich, welche in das Netzwerk des Immobiliendienstleisters Colliers International Group Inc. eingebunden ist: "Für 2018 rechnen wir auf dem Wohnmarkt im Wirtschaftsraum Zürich grundsätzlich mit konstanten Kaufpreisen", erklärt Stefanie Bigler, Leiterin Vermarktung Wohn- und Gewerbeimmobilien. Auch sie verwies auf eine geringere ...

