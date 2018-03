Die Manipulation des Referenzzinssatzes Libor verfolgt die Deutsche Bank: Ein Ex-Händler - "Spitzname "Gollum" - erhält jetzt Berufsverbot.

Tom Hayes nannte ihn in E-Mails "Gollum" - jetzt hat die britische Finanzaufsicht FCA den ehemaligen Händler der Deutschen Bank wegen Zinsmanipulationen zu einer Strafe von 180.000 Pfund (rund 200.000 Euro) verdonnert und ein Berufsverbot erlassen.

Der Händler, dessen wenig schmeichelhafter Spitzname an den von der Gier nach seinem verlorenen "Schatz" zerfressenen Hobbit aus J.R.R. Tolkiens Epos "Der Herr der Ringe" angelehnt ist, sei an der Manipulation des Referenzzinses Libor beteiligt gewesen, sagte der zuständige FCA-Direktor Mark Steward am Montag. "Er sollte in der Finanzindustrie keine Rolle mehr spielen."

Der

