Der Ölpreis hat in den vergangenen Wochen deutlich an Schwung verloren. Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, macht sich aktuell allerdings keine Sorgen. Der Experte sieht den Ölpreis in einer Konsolidierungsphase. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um den Ölpreis, BASF und Gazprom. Das komplette Interview finden Sie hier.