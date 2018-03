KASSEL (dpa-AFX) - Der Kasseler Düngemittel- und Salzproduzent K+S sieht in der kombinierten Zucht von Fisch und Pflanzen (Aquaponic) ein potenzielles Geschäftsfeld. "Die Weltbevölkerung wird wachsen und die zur Verfügung stehende Ackerfläche abnehmen", sagte Vorstandschef Burkhard Lohr am Montag in Kassel. "Natürlich müssen wir uns als Unternehmen, das Düngemittel anbietet, fragen, wie das unser Geschäft beeinflusst."

Der MDax -Konzern nahm einen Aquaponic-Forschungscontainer in Betrieb. Bei Aquaponic sind Fische in einer Aquakultur und Pflanzen in einer Hydrokultur in einem Nährstoffkreislauf verbunden. So sind weniger Dünger und weniger Wasser nötig.

Laut dem Bundesverband Aquaponic fristet die Technik in Deutschland bisher ein Nischendasein. Nur einige mittelständische Betriebe produzierten so. Der Handelsexperte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU bei Koblenz bescheinigt Aquaponic durchaus Potenzial./geh/DP/jha

