Die Cornèr Bank Gruppe weist in ihrem 66. Geschäftsbericht

hervorragende Ergebnisse aus. Der Ertrag liegt bei 417,1 Millionen

Franken, während der Reingewinn 56,3 Millionen Franken beträgt (+1,3

%). Die Resultate sämtlicher Ertragspositionen der operativen

Einheiten liegen über jenen des Vorjahres. Die Bilanzsumme übersteigt

erstmals die Schwelle von 8 Milliarden Franken, und das Eigenkapital,

das sich auf über 1 Milliarde Franken beläuft, bestätigt die

Solidität des Luganeser Finanzinstituts.



Der Verwaltungsrat und die Generaldirektion sprachen den

Mitarbeitenden für die im Geschäftsjahr 2017 von der Cornèr Bank

Gruppe erzielten Ergebnisse ihren Dank aus. Sämtliche

Geschäftsbereiche setzten ihren Wachstumskurs fort und erzielten neue

historische Rekorde in einem Umfeld, das von grundlegenden

Veränderungen und Umstellungen im Zuge der Digitalisierung im

Bankensektor geprägt war.



Was den aufsichtsrechtlichen Rahmen betrifft, war das Berichtsjahr

von der Übernahme und Implementierung des automatischen Austauschs

von Informationen über Auslandkunden geprägt. Dies erforderte von der

Gruppe einen hohen finanziellen Aufwand und erhebliche Investitionen

in Bezug auf Personal und Technologien, um den diesbezüglichen

internationalen Normen zu entsprechen.



Die Gruppe, die stets mit den neusten technologischen

Entwicklungen Schritt hält, bewies erneut ihr ausgezeichnetes

Know-how im Bereich der Zahlungskarten. So führte sie in der Schweiz

und im Ausland erfolgreich verschiedene Neuheiten ein, namentlich zur

Erleichterung der Bezahlung von Einkäufen, die heute zusehends über

Mobiltelefone oder andere Geräte wie beispielsweise Uhren getätigt

werden.



Des Weiteren wurde 2017 myCornèr lanciert. Eine App, die Kunden

den Zugang zu Finanzrecherchen und zur Suche nach geeigneten

Anlageideen bietet. Zudem können über myCornèr die eigenen

Kontoverbindungen (Bankverbindungen, Zahlungskarten, Online-Trading)

innerhalb des Produktsortiments der Cornèr Bank eingesehen werden.



Diese vielfältigen Neuerungen sind als Schwerpunkte eines

grundsätzlich zugunsten der Kunden implementierten

Digitalisierungsprozesses zu sehen, der zur vollständigen Erneuerung

der Informatikplattformen der Gruppe in den nächsten Jahren führen

wird. In diesem Bereich ist insbesondere die Online-Tradingplattform

CornèrTrader zu erwähnen, die bereits ausgesprochen positive

Resultate zeigte.



Die detaillierte Analyse des 66. Geschäftsberichts in Bezug auf

die Vermögenslage zeigt, dass die Kundeneinlagen auf über 6

Milliarden Franken zunahmen. Gleichzeitig wuchsen die

Kundenforderungen auf über 3,6 Milliarden Franken, und die

Bilanzsumme überstieg die Schwelle von 8 Milliarden Franken.



Der Erfolg aus dem Zinsgeschäft erhöhte sich um 18,9 % auf 116,4

Millionen Franken, während derjenige aus dem Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft um 8,2 % zunahm und bei 210,1 Millionen

Franken liegt. Positiv schlägt ferner der Erfolg aus dem

Handelsgeschäft mit einer Erhöhung um 1,8 % auf 87,8 Millionen

Franken zu Buche.



Der Betriebsertrag beläuft sich auf insgesamt 417,1 Millionen

Franken, was im Vergleich zum Vorjahr (Gewinn dank einmaliger Zahlung

zugunsten der Gruppe aufgrund der Veräusserung ihrer Beteiligung an

Visa Europe, die durch Visa Inc. übernommen wurde) einem Zuwachs um

36,0 Millionen Franken (+9,4 %) entspricht.



Ein erfreuliches Ergebnis wurde auch bei den Kosten verzeichnet,

die - trotz des beträchtlichen Aufwands bezüglich finanzieller und

personeller Mittel im Zuge der Informatikprojekte - in geringerem

Ausmass anstiegen als erwartet.



Unter Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen und

Steuern (Letztere in Höhe von 14,3 Millionen Franken) beläuft sich

der Reingewinn auf 56,3 Millionen Franken, was einem

kontinuierlichen, regelmässigen Anstieg im Vergleich zu den

Vorjahresergebnissen gleichkommt (2016: 55,5 Millionen; 2015: 50,8

Millionen).



Die Gruppe setzt ferner ihre Politik der anhaltenden Stärkung der

Eigenmittel, die derzeit bei nahezu 1,1 Milliarden Franken liegen,

fort. Dank dieser soliden Kapitalausstattung belegte die Cornèr Bank

Gruppe in den von «The Banker» veröffentlichten Statistiken zum

dritten Mal in Folge den ersten Platz in der Schweiz in Bezug auf die

finanzielle Zuverlässigkeit. «The Banker» ist eine von der Financial

Times Group herausgegebene renommierte und im Banksektor weltweit

vielbeachtete britische Zeitschrift für Finanzanalysen.



Ende 2017 beschäftigte die Gruppe 1315 Mitarbeitende bzw. 1236

Full Time Equivalent/FTE (+37 im Vergleich zum Vorjahr), wovon 873

FTE im Tessin, 170 FTE in der übrigen Schweiz und 193 FTE im Ausland

tätig sind.



