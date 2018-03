Bad Marienberg - Die Europäische Kommission hat eine Pressemitteilung veröffentlicht: Jeder muss seine Verantwortung übernehmen, keiner darf zögern und jede Sekunde gilt: EU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel hat heute (Montag) auf der Arnsberger Zukunftskonferenz in ihrer Keynote zusammengefasst, was alle Akteure in der EU tun müssen, damit der Digitale Binnenmarkt realisiert wird und allen Bürgern und Unternehmen zugutekommt.

Den vollständigen Artikel lesen ...