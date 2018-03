Nach der Gesundheitsbranche will der Online-Riese offenbar auch die Bankenwelt aufmischen: Er soll an einem Girokonto-ähnlichen Angebot arbeiten.

Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf Insider, dass der US-Techkonzern mit großen Banken wie JP Morgan Chase Gespräche über ein Girokonto-ähnliches Produkt spreche, das er seinen Kunden anbieten wolle.

Dem Bericht zufolge forderte Amazon Banken im vergangenen Herbst auf, Vorschläge für ein kontoähnliches Produkt zu machen. Darauf reagierten Geldhäuser wie JP Morgan und Capital One Financial. Derzeit sei es noch zu früh zu sagen, wie es genau aussehen wird, also ob es den Kunden beispielsweise die Möglichkeit gibt, Schecks auszustellen oder Rechnungen direkt zu bezahlen.

Das Produkt soll sich laut "Wall Street ...

