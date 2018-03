Zürich - Avaloq, international führender Anbieter von Fintech- und integrierten Banking-Lösungen, weist für das Jahr 2017 steigende Gewinne aus, begünstigt durch die anhaltende Nachfrage nach den Banking- und Wealth-Management-Lösungen des Unternehmens. Dessen einzigartiger Fokus auf Software as a Service (SaaS) und Business Process as a Service (BPaaS) trägt weiterhin zur Neukundengewinnung bei und bietet bestehenden Kunden erheblichen Mehrwert, da der digitale Wandel der Finanzbranche, der Bedarf an flexiblen Geschäftsmodellen und der erhöhte Automatisierungsgrad den Markt künftig bestimmen.

Avaloq erwirtschaftete 2017 einen Gesamtjahresumsatz von über 550 Mio. CHF. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf über 100 Mio. CHF an. Der Barbestand nahm auf über 180 Mio. CHF zu.

2017 wurden zahlreiche Kundenprojekte erfolgreich umgesetzt: 12 Kunden nahmen Avaloq Lösungen in Betrieb, darunter beispielsweise RBC Asia, Edmond de Rothschild und die Notenstein La Roche Privatbank. Zu den Neukunden zählten unter anderem die Bank of Asia, Kasikornbank und die Deutsche Apotheker- und Ärztebank. Ebenfalls zum Rekordumsatz trugen eine signifikante Anzahl zusätzlicher Sonderprojekte bei, die Avaloq verzeichnete. Die Umsätze gemessen am Gesamtvertragswert sind stark gewachsen und machen somit bereits über 80% der Vertragsumsätze für 2018 aus, was eine hohe Umsatzvisibilität zur Folge hat. Eine volle Vertriebs-Pipeline unterstützt diesen Ausblick, dies gilt auch für die erhöhte Kundenaktivität, z.B. die laufende Implementierung von Avaloq Lösungen, die bereits bei 22 der 255 Raffeisenbanken (1) in der Schweiz zu Beginn des Jahres begonnen hat.

Über 1'300 Drittentwickler haben sich für Avaloqs Co-Innovations-Portal registriert, sodass der einzigartige Avaloq Software Exchange nun über 90 Fintech-Lösungen umfasst. Die Plattform wurde im September 2015 als ...

