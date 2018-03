Bern - Mehr arbeiten wollen, aber nicht dürfen - in dieser ungemütlichen Lage stecken insbesondere teilzeitarbeitende Frauen. Einseitig von Arbeitgebern aufgezwungene Pensenreduktionen dienen in der Regel dazu, den Stellenbestand der Auftragslage anzupassen.

"Grundsätzlich ist ein flexibler Arbeitsmarkt vorteilhaft", heisst es beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Eine Reduktion von Arbeitspensen könne beispielsweise helfen, Entlassungen zu vermeiden, Mitarbeitende könnten besser Beruf und Familie unter einen Hut bringen und die Flexibilität der Betriebe steige.

Mehr als ein Drittel (knapp 37%) der Beschäftigten in der Schweiz arbeitet aktuell weniger als 90% und damit Teilzeit. Teilzeit ist seit jeher ein Merkmal weiblicher Arbeit. Inzwischen leisten laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) fast 59% der erwerbstätigen Frauen Teilzeitarbeit. Während also lediglich 41% der berufstätigen Frauen Vollzeit arbeiten, sind es fast 83% der Männer.

Auftragsschwankungen ausgleichen

Der Wunsch nach einem Teilzeitpensum geht in den meisten Fällen von den Beschäftigten aus. Problematisch sind hingegen einseitig von Arbeitgebern aufgezwungene Pensenreduktionen aus wirtschaftlichen Gründen. Mit diesen werden nach Angaben der Gewerkschaft Unia Auftragsschwankungen insbesondere in Branchen mit traditionell hohem Frauenanteil, etwa bei sozialen Institutionen, in Heimen oder in der Flüchtlingsbetreuung ausgeglichen.

Laut BFS waren im vergangenen Jahr 256'000 Frauen in der Schweiz unterbeschäftigt, d.h. sie wollten eigentlich mehr Erwerbsarbeit leisten und waren dafür auch innert kurzer Zeit verfügbar. Die Unterbeschäftigten-Quote lag bei den Frauen bei 11,3%, 4 Prozentpunkte höher als über die gesamte Erwerbsbevölkerung hinweg gerechnet.

Eine klare Mehrheit der unterbeschäftigten Frauen und Männer wünschte sich laut BFS-Zahlen eine Aufstockung. 47% gar eine Erhöhung auf ein Vollzeitpensum. Seit ...

