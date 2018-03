Innerhalb weniger Wochen gab es am Aktienmarkt zwei Ausverkäufe. Laut einer exklusiven Umfrage dürften sich die Märkte bald beruhigen.

Mehrmals hatte Börsenexperte Stephan Heibel nach der Börsenkorrektur Anfang Februar gewarnt, als der Dax um 1.000 Punkte auf 12.200 Zähler fiel: "Die Panik, die eigentlich für eine Bodenbildung im Rahmen einer Korrektur erforderlich ist, habe ich noch nicht gesehen". Aus Sicht der Sentimentanalyse ist solch eine Panik, ein Ausverkauf mit hohen Umsätzen im Abwärtstrend, ein wichtiger Indikator für eine bevorstehende Trendwende. Denn dann haben viele Investoren ihre Aktien verkauft, es reichen anschließend wenige Käufe, damit die Kurse wieder steigen.

Doch das hat sich mit den aktuellen Ergebnissen der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment nach dem erneuten Ausverkauf Ende vergangener Woche geändert. "Die Erhebung zeigt Extremwerte an, wir sind einem Boden sehr nah, von dem aus die Aktienkurse wieder steigen können", meint der Inhaber des Analysehauses Animusx.

Beim Dax-Sentiment werden wöchentlich mehr als 3.000 Anleger befragt. Hinter solchen Erhebungen zur Börsenstimmung stehen zwei Annahmen: Wenn die große Masse von Anlegern bereits investiert hat, bleiben wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anleger mehrheitlich nicht investiert haben, können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

Warum hatte der erste Ausverkauf im vergangenen Monat keine Panik erzeugt? "Der Februar-Crash war vollautomatisch und verlief zu schnell, um bei Anlegern Angst und Panik zu erzeugen, die jedoch für einen nachhaltigen Boden erforderlich wären", begründete Heibel bereits vor zwei Wochen.

Was auch für bald wieder steigende Kurse spricht: Der Fünf-Wochen-Durchschnitt des Dax-Sentiments ist ebenfalls auf extrem niedrige Werte gefallen, obgleich es in der Vergangenheit auch schon mal noch extremere Werte gab.

Der Fünf-Wochen-Durchschnitt hat sich seit Beginn der Umfrage im September 2014 stets als zuverlässiger Indikator für eine "Überhitzung" oder "Unterkühlung" an den Märkten erwiesen. Und er erwies sich bislang als eine treffsichere Einstiegsmöglichkeit (siehe Grafik).

In den Ergebnissen der Umfrage und den weiteren Indikatoren, die ausgewertet werden, sind einige aktuelle Geschehnisse nicht enthalten.

Am Wochenende gab es Wahlen in Italien, die einmal mehr eine ungewisse Zukunft in Rom hervorbrachten. Keine Partei oder Koalition hat eine ausreichende Mehrheit erzielt. Für eine Regierungsbildung müssten sich Parteien zusammentun, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...