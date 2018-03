zu Teil 4: Erdung: Praktische Messung und Bewertung der Ergebnisse

Unter einer Potentialverschleppung versteht man den Fall, dass das Potential einer örtlichen Erde zur fernen Erde geführt wird. Wir erinnern uns: der fernen Erde schreiben wir das Potential f?=?0?V zu. Hat demnach die örtliche Erde ein von 0?V verschiedenes Potential liegt hier ebenfalls eine Potentialdifferenz vor. Wird eine leitende Verbindung zwischen der Erdungsanlage und einer entfernten Erdungsanlage (in der entfernten Erde) hergestellt, kommt es zu einem Potentialausgleich und somit zu einem Strom in der Verbindung und über Erde. Dieser Strom ruft wiederum einen Potentialverlauf um den fernen Erder hervor.

Bedingungen im TN-System

Potentialverschleppungen von Erdungsanlagen trifft man sehr häufig an und sie müssen genauer untersucht werden, um gefährliche Berührungs- oder Schrittspannungen zu vermeiden. Ein klassisches Beispiel hierfür sind erdverkabelte Mittelspannungsanlagen. Dort werden die leitfähigen Schirme der Mittelspannungskabel i.?d.?R. an beiden Stationsseiten mit der Erdungsanlage verbunden. Kommt es zu einem Erdfehler in einer Station, fließen Erdfehlerströme nicht nur über die betroffene Erdungsanlage, sondern auch über die entfernte Erdungsanlage. Je nach Sternpunktbehandlung im Mittelspannungsnetz können diese Ströme hohe Werte annehmen. Dies ist bei der Auslegung der Kabel mit zu berücksichtigen. Eine sehr gute Darstellung des Themas Potentialverschleppung ist in DIN VDE 0101-2 enthalten.

Aber auch in Niederspannungsanlagen ist das Thema Potentialverschleppung von hoher Relevanz. In einem TN-System wird der Schutzleiter als nicht aktiver Leiter über weite Strecken bis zu den Körpern der Betriebsmittel in den jeweiligen Anlagen geführt (ggf. teilweise als kombinierter PEN-Leiter). Kommt es zu einem Fehlerstrom über den Anlagenerder der Versorgungsanlage, wird die resultierende Potentialanhebung über die PEN- bzw. PE-Verbindung in die Verbraucheranlagen verschleppt. Daher muss sichergestellt sein, dass keine unzulässigen Berührungsspannungen entstehen.

Doch wie kann es überhaupt zu einem Fehlerstrom über den Anlagenerder der Versorgungsanlage kommen, wenn doch die Körper aller Betriebsmittel mit dem Sternpunkt der Versorgungsanlage leitend verbunden sind? Hierzu wird ein Fehler unterstellt, bei dem ein Strom über ein nicht elektrisches, ...

