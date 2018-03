ROUNDUP: Daimler geht mit vollelektrischem Stadtbus in Serie

STUTTGART - Beim Autobauer Daimler rechnet man damit, dass bis zum Jahr 2030 etwa drei Viertel aller Stadtbusse in Europa über einen alternativen Antrieb verfügen. Nun will die Bussparte des Konzerns in ein paar Monaten die erste vollelektrische Version des Stadtbusses Citaro im Kundeneinsatz testen. Kooperationspartner dafür sind die Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar. Zum Jahresende soll der elektrische Citaro dann in Serie gehen - im EvoBus-Werk Mannheim, wo er auch entwickelt wurde.

ROUNDUP/Airbus: Suchen 'bestmögliche Lösungen' für Mitarbeiter

TOULOUSE - Der Luftfahrtkonzern Airbus will angesichts geplanter Produktionskürzungen beim A380 und Militärtransporter A400M mit den sozialen Auswirkungen verantwortungsvoll umgehen. "Das Unternehmen hat in der Vergangenheit immer wieder seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, bestmögliche Lösungen für seine Mitarbeiter zu finden", teilte das Unternehmen am Montag in Toulouse mit.

ROUNDUP: Versicherer Axa will US-Wettbewerber XL Group kaufen - Aktie stürzt ab

PARIS - Der französische Versicherer Axa will den US-amerikanischen Wettbewerber XL Group für 15,3 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 12,4 Mrd Euro) kaufen. Dies ist die bisher größte Übernahme in der fast 200-jährigen Geschichte der Axa. Die XL Group bietet vor allem Versicherungen für andere Assekuranzen an, so genannte Rückversicherungen.

Allianz versichert mehr Autos

UNTERFÖHRING - Die Allianz hat im umkämpften Markt der Autoversicherungen in Deutschland Boden gut gemacht. Im vergangenen Jahr gewann der größte deutsche Versicherer 150 000 neue Kfz-Kunden hinzu, wie die Allianz Deutschland am Montag in München mitteilte. Damit sind bei ihr nun bundesweit 8,5 Millionen Fahrzeuge versichert.

ROUNDUP: Siltronic will 2018 weiter vom Chipboom profitieren

MÜNCHEN - Der Chipindustrie-Zulieferer Siltronic will 2018 weiter kräftig wachsen und noch profitabler werden. Der Konzern plant weitere Investitionen, um die hohe Nachfrage bedienen zu können. Bei der Produktion von 200- und 300-Millimeter-Wafern herrsche weiterhin Vollauslastung, wie das Unternehmen am Montag bei der Vorstellung der endgültigen Jahreszahlen für 2017 in München mitteilte. Nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr sollen die Aktionäre zudem erstmals eine Dividende von 2,50 Euro je Anteilsschein erhalten.

Insolvente Air Berlin prüft weiter Schadenersatzklage gegen Etihad

BERLIN - Die insolvente Air Berlin könnte Schadenersatz in Milliardenhöhe von ihrem Großaktionär Etihad verlangen. Ein Sprecher von Insolvenzverwalter Lucas Flöther sagte, dass die Gläubiger weiter prüften, die arabische Fluggesellschaft zu verklagen. Am Montag sollte der Gläubigerausschuss dazu tagen.

Grünen-Politiker fordert strengere Regulierung von Krypto-Börsengängen

FRANKFURT - Der Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick verlangt von Regierung und Aufsichtsbehörden eine strengere Gangart im Umgang mit virtuellen Börsengängen. Die Politik müsse "bestehende Lücken in der Regulierung" schließen und die Aufsichtsbehörden "von ihren Eingriffsbefugnissen entschieden" Gebrauch machen, sagte Schick im Interview mit dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe).

K+S erforscht kombinierte Fisch- und Pflanzenzucht

KASSEL - Der Kasseler Düngemittel- und Salzproduzent K+S sieht in der kombinierten Zucht von Fisch und Pflanzen (Aquaponic) ein potenzielles Geschäftsfeld. "Die Weltbevölkerung wird wachsen und die zur Verfügung stehende Ackerfläche abnehmen", sagte Vorstandschef Burkhard Lohr am Montag in Kassel. "Natürlich müssen wir uns als Unternehmen, das Düngemittel anbietet, fragen, wie das unser Geschäft beeinflusst."

Deutsche Modeindustrie im Aufwind - Starkes Plus bei Berufskleidung

DÜSSELDORF - Die deutsche Modeindustrie ist im Aufwind. Vor allem dank eines florierenden Exportgeschäfts steigerten die Hersteller ihre Gesamtumsätze 2017 nach Schätzungen des Modeverbandes GermanFashion um 2,5 Prozent auf rund 12 Milliarden Euro.

