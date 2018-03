Der USD/CHF zeigt sich zum frühen amerikanischen Handel leicht positiv, aber eine Bewegung über die 0,9400 blieb ihm bisher verwehrt. Das Paar startete mit einem bearish Gap in die neue Woche und so wurde das Tagestief bei 0,9346 gebildet, was mit den Ängsten rund um einen weltweiten Handelskrieg zusammenhängt. Der Verkaufsdruck gegenüber dem USD scheint ...

