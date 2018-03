=== *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Telefonkonferenz, 10:30 BI-PK in Düsseldorf), Bochum *** 07:00 DE/Innogy SE, AR-Sitzung u.a. zur künftigen Strategie, Essen *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Essen 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, Produktvorstellung mit Deutschland-Chef Wössner und Privatkunden-Geschäftsführer Hagspihl, Bonn *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2026 mit Kupon von 0,10% über 0,5 Mrd EUR *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Eröffnungsrede auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB), Berlin 19:00 US/SAP SE, Capital Markets Day, New York *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis, Rom ===

