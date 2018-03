Frankfurt am Main - Die Inlandsbestellungen verbuchten ein Plus von 14 Prozent, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA). Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: "Der Nachholprozess bei den Investitionen im Inland setzt sich offenbar fort", sagte VDMA-Chefvolkswirt Dr.

Den vollständigen Artikel lesen ...