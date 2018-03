BERLIN (Dow Jones)--Die Ermittler im Fall der Säureattacke gegen Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther tappen noch weitgehend im Dunkeln. Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal riefen am Nachmittag mögliche Zeugen auf, sich dringend bei den Behörden zu melden. "Bitte scheuen Sie sich nicht, der Polizei Beobachtungen mitzuteilen, die Sie eventuell zunächst für unwichtig erachtet haben", heißt es in der Pressemitteilung.

Günther war am Sonntagmorgen beim Brötchenholen von zwei unbekannten jungen Männern in Haan bei Düsseldorf attackiert und mit Säure übergossen worden. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen, schwebte zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr. Immerhin konnten die Beamten Spuren finden, die jetzt untersucht werden. "Es wird derzeit in alle Richtungen ermittelt. Hintergründe und Motiv der Tat sind bislang unbekannt", musste die Polizei einräumen.

Die Innogy Konzernmutter RWE zeigte sich erschüttert von dem Angriff. "Die unfassbare Attacke auf Bernhard Günther hat uns zutiefst getroffen. Wir alle sind bestürzt und entsetzt über die schreckliche Tat", erklärte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz. Er sprach von einem hinterhältigen Anschlag. Polizeischutz für die Manager von RWE gibt es dennoch nicht, wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilte.

Spekuliert wurde über eine Verbindung zu den teilweise militanten Braunkohlegegnern, die gegen den Abbau des Rohstoffs im Rheinischen Revier durch RWE kämpfen. Allerdings ist die Innogy die grüne Tochter der Essener, die ihr Geld mit erneuerbaren Energien und den Netzen verdient. Der Mutterkonzern hält noch knapp 77 Prozent an Innogy.

"Wir sind tief geschockt. Die Nachricht von dem Anschlag hat uns alle sehr betroffen gemacht", hatte Innogy-Interimschef Uwe Tigges noch am Sonntag erklärt.

Nach der Entlassung von Vorstandschef Peter Terium im Dezember verliert das Unternehmen nun durch den Anschlag den zweiten wichtigen Manager - zumindest temporär.

