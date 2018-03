Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Immobilienunternehmen Vonovia SE hat den ehemaligen Co-Chef der Deutschen Bank AG, Jürgen Fitschen, für den Aufsichtsrat nominiert.

Die Hauptversammlung des Bochumer Unternehmens soll am 9. Mai über diesen Vorschlag abstimmen. Im Anschluss an die Hauptversammlung will der Aufsichtsrat ihn zu seinem Vorsitzenden wählen. Fitschen, 69, soll damit die Nachfolge von Edgar Ernst antreten, der im September den Vorsitz von Wulf Bernotat bis zur diesjährigen Hauptversammlung übernommen hatte. Bernotat war kurze Zeit nach seinem Rücktritt als Aufsichtsratsvorsitzender gestorben.

"Ich freue mich sehr, dass wir Jürgen Fitschen für die anspruchsvolle Aufgabe im Kontrollgremium von Vonovia gewinnen konnten. Er verfügt über weit reichende internationale Erfahrung, herausragende Managementfähigkeiten und ein exzellentes Verständnis für politische Zusammenhänge", sagte Ernst.

Fitschen war von Juni 2012 bis Mai 2016 Co-CEO der Deutschen Bank. Seit Juni 2016 ist er als Senior Advisor für die Deutsche Bank tätig.

Fitschen ist auch Aufsichtsratsvorsitzender bei Ceconomy AG und Verwaltungsrat der Kühne & Nagel International AG in der Schweiz.

