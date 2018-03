Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--CSU-Chef Horst Seehofer hat offiziell angekündigt, dass er am 13. März als Ministerpräsident zurücktreten will und danach als Innenminister in das künftige Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wechselt. "Ich werde mit Ablauf des 13. März mein Amt als bayerischer Ministerpräsident niederlegen", sagte Seehofer. An dem Tag werde er seine letzte Kabinettssitzung leiten. Ein entsprechender Rücktrittsbrief werde der Landtagspräsidentin am Dienstagnachmittag zugestellt. Sein Landtagsmandat gebe er erst im April zurück.

Seehofer gab auch bekannt, dass dem künftigen Regierungskabinett im Bund aus den Reihen der CSU neben ihm als Innenminister weiter Entwicklungsminister Gerd Müller, der bisherige CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer als Verkehrsmninister und Dorothee Bär als Staatsministerin für Digitales angehören sollen. Der bisherige Entwicklungsstaatseekretär Thomas Silberhorn werde Verteidigungsstaatssekretär und Stephan Mayer Innenstaatssekretär.

Nachfolger Scheuers im Amt des CSU-Generalsekretärs wird Markus Blume, als stellvertretende CSU-Generalsekretärin ist Daniela Ludwig vorgesehen, wie Seehofer weiter erklärte. Als weitere CSU-Politiker in der Regierung nannte Seehofer Marlene Mortler als erneute Drogenbeauftragte und Bernd Fabritius als Beauftragen für Aussiedlerfragen.

Der CSU-Vorsitzende gab zudem die genaue Organisation der Abteilung "Heimat" in dem künftig von ihm geführten Bundesinnenministerium bekannt. Dieser Zuschnitt sei am Donnerstag vergangener Woche mit Merkel geklärt worden und damit auch sein Wechsel nach Berlin. Geplant seien die drei Unterabteilungen "Gleichwertige Lebensverhältnisse", "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" sowie "Raumordnung und Landesplanung", sagte Seehofer.

Das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums nannte er "erfreulich eindeutig". Damit sei nun die Bildung einer Regierung möglich. Mit dem Ergebnis sei "die Legitimität einer Regierungsbildung unbestritten". Merkel soll am 14. März vom Bundestag erneut zur Kanzlerin gewählt werden. Noch am selben Tag wird laut Seehofer die erste Sitzung des neuen Bundeskabinetts stattfinden.

