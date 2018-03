Der UN-Menschenrechtsrat verurteilt die Angriffe in Syrien auf die Zivilisten. Er will eine Untersuchung wegen möglicher Kriegsverbrechen.

Der UN-Menschenrechtsrat hat eine dringende Untersuchung der jüngsten Angriffe und Bombardierungen in der belagerten Rebellenregion Ost-Ghuta in Syrien verlangt. Der Rat verabschiedete bei 14 Enthaltungen mit 29 zu vier Stimmen am Montag ...

