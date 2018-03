Nach einem Grenzübertritt wurden zwei griechische Soldaten verhaftet. Die türkische Führung könnte sie als Faustpfand benutzen.

Eine scheinbare Routineangelegenheit an der türkisch-griechischen Grenze könnte zu einem diplomatischen Desaster heranwachsen: Zwei griechische Soldaten sind nach dem unerlaubten Überschreiten der Grenze zur Türkei festgenommen worden. Nun sind sie im Gefängnis. Der Vorwurf: Spionage.

Am heutigen Montag werden die beiden Soldaten vor den Haftrichter gestellt. Dabei dürfte sich zeigen, ob gegen die beiden Soldaten Anklage erhoben wird - und wenn ja, welche Verdachtsmomente gegen die Militärangehörigen vorliegen. Bereits am Freitag hatte ein Gericht in der türkischen Grenzstadt Edirne Untersuchungshaft wegen des Verdachts der versuchten Militärspionage und des Eindringens in ein militärisches Sperrgebiet angeordnet, meldete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

Bei den Soldaten handele es sich um einen Leutnant und einen Feldwebel. "Wir sind keine Spione, wir haben die Grenze nicht absichtlich überquert. Es ist wegen des schlechten Wetters passiert", sagte Leutnant Aggelos Mitretodis am Samstag vor Gericht.

Seit der Festnahme der beiden Soldaten telefonierte der griechische Generalstabschef mehrfach mit seinem türkischen Kollegen. Das griechische Konsulat in Edirne hat den beiden Soldaten Anwälte gestellt. Sie wollten am Montag vor Gericht die Freilassung ihrer Mandaten beantragen. Angehörige der beiden jungen Männer sind am Wochenende nach Edirne gereist und bemühten sich um eine Besuchsgenehmigung.

Es ist nicht der erste Vorfall an der Grenze der beiden Nato-Partner. Gelegentlich verirren sich Soldaten beider Länder in dem unwegsamen Gebiet. Manchmal sind es auch Schäfer, die ihre Tiere auf den Weiden des Nachbars grasen lassen. Solche Zwischenfälle seien bisher immer friedlich gelöst worden, schrieb die Kolumnistin Ariana Ferentinou in der türkischen Tageszeitung Hürriyet. "Das dachte auch bei diesem Vorfall auf der griechischen Seite jeder."

Doch jetzt könnte es zum Eklat kommen. Die Inhaftierung der beiden Soldaten legt nahe, dass die Türkei Fluchtgefahr vermutet - und die beiden für einen ganz anderen Zweck festgehalten werden könnten: als Faustpfand, um bei anderen Themen Zugeständnisse aus Athen zu erlangen.

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...