Donald Trumps Ankündigung von Strafzöllen sorgte vergangenen Freitag für jede Menge Verunsicherung an den Aktienmärkten. Während es aber für den DAX über zwei Prozent nach unten ging, schloss der Dow Jones mit einem vergleichsweise kleinen Plus von 0,3 Prozent. Heute wird er zum Start ebenfalls leicht im Minus erwartet. Erfahren Sie hier mehr von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.