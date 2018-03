mid Groß-Gerau - 15 Millionen Hauptuntersuchungen, zwei Jahre Zeit und 522 Modelle in neun Klassen. Der Dekra-Gebrauchtwagenreport 2018 hat es in sich. Der laufleistungsbasierte Report gibt Gebrauchtwagen-Interessenten detaillierte Informationen zu typischen Mängeln eines bestimmten Modells und dadurch eine konkrete Hilfestellung beim Autokauf. Und eine Marke machte in diesem Jahr besonders von sich Reden: Audi. Fünf Klassengewinner und der Gesamtsieg für den Audi A6 können sich sehen lassen. ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...