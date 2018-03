Die deutschen Autobauer kamen heute unter Abgabedruck. Grund hierfür ist zunächst Donald Trumps Ankündigung, nach den Zöllen auf Aluminium und Stahl nun auch die deutschen Autobauer ins Visier zu nehmen. So sollen Strafzölle auf Auto-Importe der USA erhoben werden. Aber die Realität spricht eine andere Sprache: De facto ist BMW der größte Autoproduzent in den USA und auch VW und Daimler haben Produktionsstätten in Übersee. Was Trump will, sind Deals. Deswegen poltert er in gewohnter Manier. Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...